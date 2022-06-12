Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı

12.06.2022 23:15
Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı

Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor altyapısında yetişen Yasir Subaşı'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı
Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı
YORUMLAR
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Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var Yasir Subaşı Konyaspor'da Yasir Subaşı Konyaspor'da
Kaynak: DHA

Konyaspor, Subaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı - Son Dakika

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