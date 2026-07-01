Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 seri üzerinden yapılan koşu çalışması ile sona erdi. Yeşil-beyazlılara 4 Temmuz'da dahil olacak Enis Bardhi ve Blaz Kramer'in yer almadığı antrenmana; alt yapıdan Ahmet Tırpancı, Ömer Çobanoğlu, Ahmet Kusay Dağdevir, Eren Cemali Yağmur, Ata Yanık ve Berke Özçelik katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın bir dizi sağlık testlerinden geçecek. - KONYA