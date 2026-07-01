Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
01.07.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla başladı. Enis Bardhi ve Blaz Kramer eksik.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 seri üzerinden yapılan koşu çalışması ile sona erdi. Yeşil-beyazlılara 4 Temmuz'da dahil olacak Enis Bardhi ve Blaz Kramer'in yer almadığı antrenmana; alt yapıdan Ahmet Tırpancı, Ömer Çobanoğlu, Ahmet Kusay Dağdevir, Eren Cemali Yağmur, Ata Yanık ve Berke Özçelik katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın bir dizi sağlık testlerinden geçecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Enis Bardhi, Konyaspor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
Dünya Kupası’nda bir istifa daha Dünya Kupası'nda bir istifa daha
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı

22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:34
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 22:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.