Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Konya'da gerçekleştirdiği antrenman ile devam ediyor. Teknik Direktör Ali Çamdalı, ligde kalıcı hale gelmek lafını rafa kaldırmamız gerektiğini belirtti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çamdalı, takımın yeniden inşa edilerek kaliteyi düşürmeden doğru hamleler yapmak istediklerini ifade etti.

05.07.2024 19:23
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- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı:

"Ligde kalıcı hale gelmek lafını rafa kaldırmamız gerekiyor"

KONYA - Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Konya'da gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Ali Çamdalı, "Bu sezon ligde 12. yılımız. Ligde kalıcı hale gelmek lafını artık rafa kaldırmamız gerekiyor. Nasıl daha iyi işler yapabiliriz bence ona bakmak lazım" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Mobilizasyon ve core ısınma ile devam eden idman, aerobik koşu ile sona erdi. İdmanda yeni transferlerden Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol, Josip Calusic yer aldı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktör Ali Çamdalı, "1. etap kamp dönemini yarın itibarıyla bitiyoruz. Planladığımız 3 etaptan birisini burada bitirmiş olacağız. Pazartesi itibarıyla Kayseri'ye gideceğiz. Aynı 19'una kadar 2. etabı tamamlayıp sonrasında da yurt dışı kampımız olacak. Kayseri etabında bir tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Yurt dışı kampını tamamen hazırlık maçları için kendimize ayırdık. Toplamda 4 tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Rakiplerimizin hepsi de dişli olacak. Hem kendi gücümüzü hem kendi durumuzu analiz edebilmek için iyi rakipler tercih ediyoruz. Umarım orayı da en sağlıklı şekilde tamamlayıp mutlu bir şekilde Konya'ya geri döneriz" şeklinde konuştu.

"Futbolcularımızın hepsi en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor"

Çalışmaların verimli geçtiğine değinen Çamdalı, "Futbolcularımızın hepsi en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Günleri çift idman ile tamamlıyoruz. 7. idmanımızı tamamlamış olacağız. Sadece antrenmanlar ile değil testlerle de bunu tamamlamak istiyoruz. Bütün futbolcularımızın form düzeylerini hem yükleme planlamasını iyi yapabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Bunun içinde tesislerimiz çok uygun" diye konuştu.

"Biz bu ligde kalıcıyız"

Gelecek sezon hakkında da konuşan Çamdalı, "Takımı, yeniden inşa etmek istiyoruz. Aslında Konyaspor'un yüzünü de biraz değiştirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Uygun bir bütçe ile çalışmak kaliteyi düşürmek anlamına gelmez. Biz seviyemizi ve kalitemizi düşürmeden doğru hamleler yapmak istiyoruz. Biz zaten bu ligde kalıcıyız. Ligde 12. yılımız bu sezon. Ligde kalıcı hale gelmek lafını artık rafa kaldırmamız gerekiyor. Nasıl daha işler yapabiliriz bence ona bakmak lazım. Sağlam, tekrar ayağını yere basan, doğru planlama ile ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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