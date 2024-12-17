Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gruplara Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek gruplara kaldı.
Maçtan dakikalar:
35. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasıyla ceza alanına giren Melih Bostan kaleciyi çalımladığı esnada kaleci Ahmet Daş topa dokunarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Tunahan Taşçı'nın sap kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Melih İbrahimoğlu kafayı vurdu. Melih'in vuruşunu kaleci Ahmet Daş son anda kornere çeldi.
59. dakikada Melih Bostan bekletmeden ceza sahası içinde Tunahan Taşçı'ya pasını aktardı. Tunahan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
89. dakikada Umut Nayir, ceza alanı içerisinde Furkan Özcan'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi.
90. dakikada topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Fatih Tokail, Gökhan Barcı, Emir Eray Eyisoy
Konyaspor: Deniz Ertaş Oğulcan Ülgün, Adem Kabak, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng (Pedrihno dk. 64), Prip (Jevtovic dk. 90+2), Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı (Ndao dk. 80), Melih Bostan (Umut Nayir dk. 64)
Yedekler: Yavuz Aygün, Adil Demirbağ, Guilherme, Muhammed Kocatürk, Bornijasevic, Utku Eriş
Teknik Direktör: Recep Uçar
Karacabey Belediye Spor: Ahmet Daş, Furkan Metin, Ahmet Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Berat Badak (Abdullah Balıkçı dk.61), Berke Özgün, Furkan Yalçın, Muhammed Yılmaz, Ali Aydemir (Talha Yünkuş dk. 82), Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 82)
Yedekler: Eray Birniçan, Ademir Balat, Yusuf Gümüş, Ömer Görgüç, Melih Sağlam, İbrahim Demir, Burat Albayrak
Teknik Direktör: Cihan Erdil
Gol: Umut Nayir (dk. 90 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Berat Badak, Fahri Pınar, Furkan Özcan (Karacabey Belediye Spor), Yasir Subaşı, Pedrinho (Konyaspor) - KONYA
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