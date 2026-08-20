Konyaspor Zorlu Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının zor bir deplasman olduğunu belirterek, maçta en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti.

İlhan Palut: "Rizespor maçı, iyi bir başlangıç olmadı"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Rize maçından sonra açıklama yapamadım. Çünkü bir maçlık men cezam vardı. Rizespor maçıyla beraber lige iyi başlamak istiyorduk. İlk yarıya baktığımız zaman aslında başa baş bir oyun vardı. Pozisyon anlamında hatta bir tık öndeydik diyebilirim. Genel manada takımımda 60'tan sonra düşüşler bekliyordum açıkçası. Bunu da değişikliklerle onarabileceğimiz kanaatindeyim ama ikinci yarının başlamasıyla beraber 5 dakika içerisinde oyunu rakibe teslim ettik. Burada çok savunmada kaldık. Kazandığımız toplarla rakibin büyük bir baskısı yokken bile basit hatalarla birlikte çıkışı sağlayamadık. Evet, defansif manada çok pozisyon vermedik bu bölümde de ama tasvip ettiğimiz bir oyun değildi ve bir penaltı golüyle de maçı kaybettik. İyi bir başlangıç olmadı. Rizespor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Negatif anlamda şunu söyleyebilirim. Rizespor maçı bizim takım olarak bir arada ki ilk aksiyonumuzdu. Yani hiçbir hazırlık maçımızı bir arada oynayamadık. Hatta Konya'da bir hazırlık maçı düşünüyorduk, onu da yapamadık. Yani takım olarak geniş alana çıktığımız, birbirimize temas edebildiğimiz ilk gündür Rizespor maçı ve bunun negatif etkilerini özellikle maç ilerledikçe yaşadık. Evet, lig devam ediyor. Fenerbahçe maçı, zor bir deplasman. Çıkacağız ve en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum" dedi.

"Önceliğimiz kesinlikle iyi bir kanat oyuncusunu takımımıza kazandırmak"

Bir yabancı haklarının daha olduğunu belirten İlhan Palut, "İki tane de kontenjan hakkımız var. Bugün tabii kontenjan da bulabiliriz ama birinci önceliğimiz kesinlikle iyi bir kanat oyuncusunu takımımıza kazandırmak. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Mevkiden bağımsız kontenjana gelişime açık oyuncular istiyoruz. Ama burada da eğer seçim hakkımız olursa bir tane orta saha oyuncusunu daha kontenjan olarak aramıza katabiliriz. Ama senin sorduğun birse eğer yabancı bir oyuncu alırsak o kesinlikle kanat oyuncusu olacak" diye konuştu.