Koray Cantez, Akdeniz Oyunları'nda Başhakem! - Son Dakika
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Koray Cantez, Akdeniz Oyunları'nda Başhakem!

Koray Cantez, Akdeniz Oyunları\'nda Başhakem!
18.06.2026 11:31
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UCI Hakemi Koray Cantez, 20. Akdeniz Oyunları'nda başhakem olarak görev alacak.

UCI Hakemi Koray Cantez, 20. Akdeniz Oyunları'nda başhakem olarak görev yapacak.

Türk bisiklet hakemliği uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı. UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi Koray Cantez, 22-24 Ağustos 2026 tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek 20. Akdeniz Oyunları kapsamındaki bisiklet yarışlarında Başhakem (President of the Commissaires' Panel) olarak görev alacak.

Türk bisiklet tarihinde önemli başarılara imza atan Koray Cantez, 2023 yılında UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi unvanını alarak bu seviyeye ulaşan ilk Türk bisiklet hakemlerinden biri olmuş, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda UCI Hakemi olarak görev almıştı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda edindiği deneyim ve başarılı performansıyla dikkat çeken Cantez, şimdi de Akdeniz Oyunları gibi prestijli bir organizasyonda hakem heyetinin başında yer alacak.

Dört kıtadan sporcuları bir araya getiren ve Akdeniz coğrafyasının en önemli çok branşlı spor organizasyonları arasında gösterilen Akdeniz Oyunları'nda üstlenilecek bu görev, Türk bisiklet hakemliğinin uluslararası alandaki saygınlığını ve Türkiye'nin bisiklet sporundaki güçlü temsilini bir kez daha ortaya koyacak.

Emin Müftüoğlu: "Türk bisikleti adına büyük bir gurur kaynağı"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Koray Cantez'in Akdeniz Oyunları'nda Başhakem olarak görevlendirilmesinin Türk bisikleti adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bir Türk UCI hakeminin Akdeniz Oyunları gibi prestijli bir organizasyonda Başhakem olarak görevlendirilmesi, Türk bisikleti adına büyük bir gurur kaynağıdır. Koray Cantez'in bu önemli göreve layık görülmesi, yıllar boyunca ortaya koyduğu emek, bilgi birikimi ve uluslararası deneyimin bir sonucudur. Türk bisiklet hakemliğinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi ve böylesine önemli organizasyonlarda temsil edilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Koray Cantez'i tebrik ediyor, ülkemizi ve Türk bisikletini en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koray Cantez, Akdeniz Oyunları'nda Başhakem! - Son Dakika

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