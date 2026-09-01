Koray Uygun, Akdeniz Oyunları'nda 4. Oldu - Son Dakika
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Koray Uygun, Akdeniz Oyunları'nda 4. Oldu

Koray Uygun, Akdeniz Oyunları\'nda 4. Oldu
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U20 milli atlet Koray Uygun, İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda 110 metre engellide 4. sırada.

Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil eden U20 milli atlet Koray Uygun, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda büyükler 110 metre engelli kategorisinde mücadele ederek 4. oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, genç sporcu Koray Uygun, Taranto'da gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda büyükler kategorisinde piste çıktı. Güçlü rakipleriyle mücadele eden Uygun, 110 metre engelli yarışını 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Büyükler seviyesinde önemli bir organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Uygun, elde ettiği sonuçla uluslararası arenada deneyim de kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, Koray Uygun'un olimpiyat yolunda önemli bir adım daha attığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Koray Uygun, Akdeniz Oyunları'nda 4. Oldu - Son Dakika

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