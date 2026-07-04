Koray Uygun, Türkiye Şampiyonu Oldu

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkan Aydınlı milli atlet Koray Uygun, 110 metre engelli branşındaki üstün performansıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Aydın'ın dikkat çeken milli sporcularından olan Koray Uygun, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ter döktü. U20 sporcusu olan Uygun, 110 metre engelli branşında gösterdiği performans ile kendisine ait olan 13.86'lık derecesini 13.52'ye geliştirerek büyük bir çıkış yakaladı. Milli atlet, elde ettiği 13.52 saniyelik derecesiyle büyüklerde Türkiye rekorunun ardından en iyi ikinci dereceyi koşarak dikkatleri üzerine çekerken, şampiyonayı birincilikle tamamladı. Türkiye şampiyonu olan Uygun, elde ettiği dereceyle 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları barajını da geçme başarısı gösterdi.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Büyükler Türkiye Şampiyonu olan milli sporcumuz Koray Uygun'u, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Akdeniz Oyunları yolunda başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN