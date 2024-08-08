Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Altyapıya Verdiği Önemle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Altyapıya Verdiği Önemle Dikkat Çekiyor

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Altyapıya Verdiği Önemle Dikkat Çekiyor

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcuların yanı sıra son dönemde altyapıya verdiği önemle de dikkatleri çekiyor. Kulüp, binlerce lisanslı sporcusuyla gelecek için yeni yetenekleri keşfedip spora kazandırmaya özel önem veriyor. Karatede atılım yapan Körfez ekibi, 140 lisanslı karateciyle büyük bir sporcu ordusu oluşturuyor.

08.08.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yetiştirdiği sporcuların yanı sıra son dönemde altyapıya verdiği önemle de dikkatleri çekiyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16 spor dalında binlerce lisanslı sporcusu ile adeta sporcu ordusuna dönüşürken, gelecek için yeni yetenekleri keşfedip spora kazandırmaya da özel önem veriyor. Son olarak karatede atılım içerisine giren Körfez ekibi kulüp bünyesinde 80'i yıldızlar, 30'u minikler, 30'u da ümit genç ve büyükler kategorilerinde olmak üzere 140 lisanslı karateciyi bulunduruyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ve aynı zamanda karate milli takım antrenörlerinden Şaban Ağaya, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Minikler karate grubumuzda 30 sporcumuz var. 20'si ile salı ve perşembe günleri planlı ve programlı bir şekilde Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenmanlarımızı aksatmadan sürekli yapıyoruz. Öte yandan ilçemizdeki okullardan yetenek taramaları ile keşfettiğimiz ve kulübümüz sporcularından oluşturduğumuz diğer grubumuz ise altyapı elit performans grubu olarak çalışıyorlar. Yıldızlarda Hilmi Metehan Toker son iki yıl namağlup Türkiye Şampiyonu, Kübra Kılınç Balkan üçüncüsü, Kağan Berk Bektaş son 3 yılın Türkiye üçüncüsü ve Balkan dereceleri bulunuyor. En son çok yakın geçmişte 2024 haziran ayında Hırvatistan'ın Poreç şehrinde Leylanur Yıldırım Dünya Gençler Ligi'nde 5. olarak dünya sıralamasına girerek büyük bir başarı elde etti. Şimdi de altyapı sporcularımız ablaları ağabeyleri gibi onların yolunda sıkı ve disiplinli çalışmayla bıkmadan severek çalışıyorlar. İlk defa 2025 yılında Türkiye Şampiyonasına gidip milli takıma girmek için ter dökecekler" dedi.

Ağaya, verdiği destekler dolayısıyla Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e de teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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