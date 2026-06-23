Körfez'de Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Körfez'de Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları sürüyor

Körfez\'de Çamlıtepe Spor Kompleksi\'nin yapım çalışmaları sürüyor
23.06.2026 11:07  Güncelleme: 11:10
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Körfez'de gençler ve amatör spor kulüpleri için inşa edilen Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Tesis, açık ve kapalı sahalar, amatör kulüp ofisleri ve modern yaşam alanlarıyla ilçenin önemli spor merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Körfez'de gençlere ve amatör spor kulüplerine yönelik inşa edilen Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları sürüyor. İçerisinde açık ve kapalı sahaların ile amatör kulüp ofislerinin yer alacağı tesisin, ilçenin önemli spor merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Çamlıtepe Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin, tamamlandığında bölgenin önemli spor merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkili ekiplerden bilgi aldı.

Sadece bir spor tesisi değil, gençlerin sporla buluşacağı modern bir yaşam alanı olarak planlanan kompleks içerisinde; 1078 metrekarelik idari bina, 1365 metrekare kapalı halı saha, 2664 metrekare açık antrenman sahası, 464 metrekare basketbol sahası ve 195 metrekare açık kondisyon alanı yer alacak.

Tesisin destek hizmet binasında ise soyunma odaları, amatör spor kulüplerine tahsis edilecek ofisler ve minder sporlarının yapılabilmesi için bin metrekarenin üzerinde özel kullanım alanı bulunacak.

"Gençlerimiz önceliğimiz"

Belediye Başkanı Şener Söğüt, sporun ve gençliğin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Gençlerin daha modern ve donanımlı tesislerde spor yapabilmesi için yatırımlara devam ettiklerini belirten Söğüt, "Çamlıtepe Spor Kompleksi tamamlandığında yalnızca mahallemize değil, tüm ilçemize hizmet verecek önemli bir spor merkezi olacak. Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesine katkı sağlayacak bu projenin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'de Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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