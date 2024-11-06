Körfez'de Çocuklar için Ücretsiz Cimnastik Kursları - Son Dakika
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Körfez'de Çocuklar için Ücretsiz Cimnastik Kursları

Körfez\'de Çocuklar için Ücretsiz Cimnastik Kursları

Körfez Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimlerine destek olmak için düzenlediği ücretsiz cimnastik kurslarında şu anda 120 küçük sporcunun eğitim aldığını açıkladı. Eğitimin, çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağladığı belirtiliyor.

06.11.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Körfez'de çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen cimnastik kursları ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi'nin Çok Amaçlı Spor Salonu'nda hafta sonları gerçekleştirdiği ücretsiz cimnastik kurslarına şu anda 120 küçük sporcu katılıyor. Cimnastik eğitimi sayesinde çocukların koordinasyon, denge ve esneklik gibi fiziksel özellikleri gelişirken, özgüven ve disiplinde kazandırılıyor. Ayrıca takım çalışması, spor etiği ve spor kurallarına saygı gibi kültürel ve insani değerler de öğretiliyor. 2 sene boyunca cimnastikte temel eğitim verildikten sonra küçük sporcular yetenek ve yapılarına göre diğer spor dallarına da yönlendiriliyorlar. Cimnastiğe devam edenler ise farklı eğitim aşamalarına geçerek profesyonellik yolunda hızla ilerliyorlar.

Cimnastik kursları hakkında bilgi veren Körfez Belediyesi antrenörü Sinem Karakaynak, gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Çocuklar günlük hayatta hareket etmeyi ve enerjilerini boşaltmayı isterler. Biz de bu noktadan hareketle başta cimnastik olmak üzere birçok spor dalında kurslar düzenleyerek çocukların bilinçli bir şekilde gelişmelerine katkı verip, enerjilerini doğru yerlerde boşaltmalarını sağlıyoruz. Cimnastik bilindiği üzere birçok spor branşının başlangıç ve temel noktasıdır. Cimnastik ile spora başlayanlar sadece kendi dallarında değil diğer farklı spor dallarında da başarılı oluyorlar" dedi.

Antrenör Sinem Karakaynak, cimnastiğin çocukların gelişim sürecinde önemli olduğunu ifade ederek, "Şuan sadece 2019 doğumlu 120 çocuğumuzla çalışıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda derslerimizi yapıyoruz. Bir yıl boyunca eğitim verdikten sonra yeteneklerine ve yapılarına uygun diğer spor branşlarına da yönlendirmelerde bulunuyoruz. Cimnastik kurslarımız hafta sonu 3'er olmak üzere toplam 6 grubumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'de Çocuklar için Ücretsiz Cimnastik Kursları - Son Dakika

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