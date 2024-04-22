Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı İkinci Maçında İstanbul Mesudiyespor\'u 2-0 Yendi

Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Düzce'de Gerçekleşti

Türkiye Satranç Federasyonu Düzce İl Temsilciliği ve TED Düzce Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası'na Düzce ve çevre illerden 160 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verildi. Ayrıca, sporcular ve aileleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.