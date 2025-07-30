Körfez Gençlerbirliği'nden Ragbi Alanında Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Körfez Gençlerbirliği'nden Ragbi Alanında Başarı

Körfez Gençlerbirliği\'nden Ragbi Alanında Başarı
30.07.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün ragbi sporcuları, Ankara'da düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası'nda hakem olarak görev alarak önemli bir başarı elde etti. Berk Kara, Türkiye'nin en genç hakemi unvanıyla maç yönetti, diğer sporcular ise başarılı yönetimleriyle dikkat çekti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün ragbi sporcuları, Ankara'da ilk kez düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası'nda (EUSA European Universities Rugby 7s Championship) hakem olarak görev alarak kariyerlerinde önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından 21-24 Temmuz tarihlerinde organize edilen şampiyonaya, 6 ülkeden 10 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 15 takım katıldı. Şampiyonada uluslararası müsabakaları yöneten Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Berk Kara, Türkiye'nin en genç hakemi unvanıyla iki maçta orta hakem olarak düdük çaldı. Tuğba Nur Yavuz ve Melik Yılmaz ise yan hakem olarak görev yaptıkları maçlardaki başarılı yönetimleriyle takdir topladı.

Ayrıca, kulübün bir diğer sporcusu Ayşenur Yılmaz da şampiyonada Ankara Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı ile üçüncülük madalyası kazandı.

Hem milli sporcu hem de hakem olarak başarıyla ilerliyorlar

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde ilk defa düzenlenen EUSA European Universities Rugby 7s Championship Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Kulübümüzün ragbi sporcuları bu organizasyonda başarıyla kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmişlerdir. Oyuncularımızdan Ayşenur Yılmaz yer aldığı Ankara Üniversitesi takımında Avrupa üçüncüsü olmuştur. En genç orta hakem Berk Kara ve Tuğba Nur Yavuz ile Melik Yılmaz yan hakem olarak aldıkları görevi başarıyla yerine getirmişlerdir. Sporcularımız hakemlik yapmaya başlayarak, Avrupa maçlarında başarıyla görev yapmışlardır. Bu organizasyon sporcularımız ve kulübümüz için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olmuştur. Sporcularımızın kariyerlerinde ilerlemeleri için turnuvadaki görevleri çok büyük önem taşımaktadır. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kulübümüzün ve Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'ün sağladığı imkanlarla sporcularımız milli sporcu ve hakem olarak başarıyla ilerliyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, Türkiye, Ankara, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği'nden Ragbi Alanında Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Yol çöktü Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı Yol çöktü! Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı
Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı
Japonya’da aşırı sıcaklar 16 can aldı 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu
Usulsüzlükler tespit ediliyor SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
19:03
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:59
Angola’da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
Angola'da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
18:50
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un heykeli 65 yıl sonra Türkiye’de
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'de
18:31
Rusya’dan Zoom’a 79,6 milyon rublelik dev ceza
Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza
18:20
Tekirdağ’daki Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına düştü
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
17:55
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e katıldı
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı
17:44
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
17:37
Halef ile selef aynı karede Özel’den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
Halef ile selef aynı karede! Özel'den Kılıçdaroğlu çok konuşulacak jest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 14:46:21. #7.12#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği'nden Ragbi Alanında Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.