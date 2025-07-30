Körfez Gençlerbirliği\'nden Ragbi Alanında Başarı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün ragbi sporcuları, Ankara'da ilk kez düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası'nda (EUSA European Universities Rugby 7s Championship) hakem olarak görev alarak kariyerlerinde önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından 21-24 Temmuz tarihlerinde organize edilen şampiyonaya, 6 ülkeden 10 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 15 takım katıldı. Şampiyonada uluslararası müsabakaları yöneten Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Berk Kara, Türkiye'nin en genç hakemi unvanıyla iki maçta orta hakem olarak düdük çaldı. Tuğba Nur Yavuz ve Melik Yılmaz ise yan hakem olarak görev yaptıkları maçlardaki başarılı yönetimleriyle takdir topladı.

Ayrıca, kulübün bir diğer sporcusu Ayşenur Yılmaz da şampiyonada Ankara Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı ile üçüncülük madalyası kazandı.

Hem milli sporcu hem de hakem olarak başarıyla ilerliyorlar

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde ilk defa düzenlenen EUSA European Universities Rugby 7s Championship Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Kulübümüzün ragbi sporcuları bu organizasyonda başarıyla kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmişlerdir. Oyuncularımızdan Ayşenur Yılmaz yer aldığı Ankara Üniversitesi takımında Avrupa üçüncüsü olmuştur. En genç orta hakem Berk Kara ve Tuğba Nur Yavuz ile Melik Yılmaz yan hakem olarak aldıkları görevi başarıyla yerine getirmişlerdir. Sporcularımız hakemlik yapmaya başlayarak, Avrupa maçlarında başarıyla görev yapmışlardır. Bu organizasyon sporcularımız ve kulübümüz için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olmuştur. Sporcularımızın kariyerlerinde ilerlemeleri için turnuvadaki görevleri çok büyük önem taşımaktadır. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kulübümüzün ve Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'ün sağladığı imkanlarla sporcularımız milli sporcu ve hakem olarak başarıyla ilerliyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi. - KOCAELİ