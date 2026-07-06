Körfez Gençlerbirliği yüzmede 21\'i birincilik olmak üzere 29 madalya kazandı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sivas'ta gerçekleştirilen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Bölge Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonunun takvimi kapsamında 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen bölge yüzme yarışlarına 21 ilden 45 kulüp ve 509 sporcu katıldı. Şampiyonanın Sivas etabında 11 sporcu ve 3 antrenörle mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, yarışlar sonucunda 21 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Madalyaları topladılar

Bölge şampiyonasında kendi kategorilerinde dereceye giren Kocaeli temsilcisi sporcuların performansı dikkati çekti. Şampiyonada, Asmin Uzunyay, Ayşe Değirmenci, Zeyneb Masal Efe ve Sevim Defne Maden'den oluşan 10 Yaş Kız Serbest ve Karışık Bayrak Takımı bölge şampiyonu oldu. Bireysel yarışlarda ise Dersu Senem Altundağ 400 ve 200 metre serbestte şampiyonluk, 200 metre sırtüstünde ikincilik, 100 metre serbestte üçüncülük elde etti. Deva Çakır 100 ve 50 metre serbest ile 100 metre kelebekte şampiyonluğa ulaşıp 50 metre kelebekte ikinci oldu. Zehra Temel 200 metre karışık ile 400 ve 200 metre serbestte; Poyraz Kaan Kaya 100, 200, 400 metre serbest ve 200 metre karışıkta; Ayşe Değirmenci ise 50 metre kelebek, 50 ve 100 metre sırtüstü ile 200 metre karışıkta şampiyonluk madalyası kazandı.

Ayrıca Zeyneb Masal Efe 100 metre kurbağalamada birinci, 50 metre kurbağalama ve 50 metre serbestte ikinci, 200 metre serbestte üçüncü olurken; Zeynep Ayşil Çiftçi 100 metre sırtüstünde üçüncü sırayı aldı. Alpaslan Özer ise 50 metre kelebekte şampiyonluğa ulaşıp 100 metre kelebekte üçüncülük madalyasını boynuna taktı.

"Körfez, sporu yaşayan bir ilçe olarak adını duyuruyor"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, elde edilen sonuçların mutluluk ve gurur verici olduğu belirtildi. Başarıda emeği geçen altyapı sorumlusu Elif Acar ile antrenörler Alpcan Damar, Samet Işık ve sporcuların ailelerinin tebrik edildiği açıklamada, "Kulübümüzün her alanda başarılı olması ve ilçemiz gençlerinin spor yapmalarına imkan sağlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ediyoruz. Körfez, 20'yi bulan spor dalında 5 binin üzerinde sporcu sayısıyla sporu yaşayan ve yaşatan bir ilçe olarak ülke çapında adını duyurmaya başlamıştır. Milli takımlarımıza sporcu göndermeye ve gençlere hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ