Körfez Gençlerbirliği, Sezona Galibiyetle Başladı

23.05.2026 10:53
Kocaeli Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ilk maçında Anka Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek sezona moralli bir başlangıç yaptı. Maçta Azra İşeri ve Ela Sarı en skorer isimler olurken, tribünlerdeki aileler de galibiyet sevincine ortak oldu.

Kocaeli genelinde 40 takımın 5 grupta mücadele ettiği ligin Derince grubunda yer alan Körfez Gençlerbirliği Midi Kız Voleybol Takımı, ilk sınavına çıktı. Başantrenörlüğünü Yağmur Ayvaz, yardımcı antrenörlüğünü ise Aleyna Dilekmen'in yaptığı Körfez ekibi, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda Anka Spor Kulübü ile karşılaştı.

Maça heyecanlı ve tutuk başlayan Körfez Gençlerbirliği ilk seti rakibine verse de, ikinci sette oyunun kontrolünü eline alarak skora denge getirdi. Üçüncü sette etkili servis atışları ve başarılı savunmasıyla üstünlüğünü koruyan Körfezli kızlar, parkeden 2-1 galip ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı. Takımın en skorer isimleri Azra İşeri ve Ela Sarı olurken, tribünleri dolduran aileler de maç sonu sporcuların galibiyet sevincine ortak oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

