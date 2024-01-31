Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü\'nün 4. olağan genel kurulu yapıldı

Spor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün, tüzük gereği 3 yılda bir yapılması gereken 4. olağan genel kurul toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, oybirliğiyle yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

Kongrenin divan başkanlığına Nazmi Akın, divan heyetine de Bülent Gülal ve Ali Osman Baş seçilerek, görevlendirildi. Divan heyetinin seçilmesinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kongrede, yönetim ve denetim kurullarının 2021-2023 yılları faaliyet raporları genel kurul üyelerine sunuldu. Yapılan oylamada faaliyet raporları oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 2024-2025-2026 yılları için tahmini bütçe raporları ile yeni yönetim ve denetim kurulları üyelerinin seçimi yapıldı.

Şener Söğüt yeniden başkan

Divana sunulan tek listede Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt oybirliğiyle yeniden kulüp yönetim kurulu başkanlığına; İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Serkan Yeğnidemir, Ali Osman Baş, Zekeriya Çetin, Bülent Gülal, Erol Bektaş, Recep Şen ve Veysel Köksal yönetim kurulu üyeliklerine; Nasır Durmaz, Şahin Badem ve Özcan Efe de denetim kuruluna seçildi.

Divan Başkanı Nazmi Akın, kongrede yaptığı konuşmada, "Spor kulüplerinde ahlaklı sporcuların yetişmesi, çocukların ve gençlerin spora kazandırılarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması asıl olandır. Sporcu sayımız ve başarılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Sporculara ve ailelerine milli sporcu olunması durumunda sporun eğitimde sağladığı çeşitli fırsatları ve avantajları anlatarak onları yönlendirmeliyiz. Sayın Başkana ve ekibine başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ