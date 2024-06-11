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Körfez Gençlerbirliği sporcusu Çağlar Reşitoğlu Bursa Çalı Yağlı Güreşlerinde 3'üncü oldu.

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 62'ncisini düzenlediği Geleneksel Çalı Yağlı Güreşleri hafta sonu Bursa Çalı Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 14 boyda 287 pehlivan katılırken heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar güreşseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Kocaeli'den Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Çağlar Reşitoğlu Teşvik-1 boyunda 3'üncü olarak madalya kürsüsünde yer aldı.

23 rakibi arasında 3'üncü olmayı başaran Reşitoğlu, madalya ve kupasını aldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu Bursa'da düzenlenen 62. Geleneksel Çalı Yağlı Güreşleri'ne kulübümüz adına katılan genç ve gelecek vadeden sporcumuz Çağlar Reşitoğlu Teşvik-1 boyunda 23 sporcu arasında 3'üncü olarak madalya kürsüsünde yer almayı başarmıştır. Sporcumuzun zorlu rakiplerini yenerek madalya ve kupa alması bizleri çok mutlu etti. İleriki dönemler için inancımızı ve heyecanımızı daha da artıran bu madalya ve derecesi dolayısyla sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Kulübümüzün ve sporcularımızın her zaman yanında olarak her türlü desteğini veren Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt'e ve idarecilerimize ayrıca çok teşekkür ediyoruz" denildi. - KOCAELİ