Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Kübranur Hanne Eraslan İkinci Oldu - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Kübranur Hanne Eraslan İkinci Oldu

Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Kübranur Hanne Eraslan İkinci Oldu

Bursa İller Arası Ümit Genç U21 Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği'nin başarılı sporcusu Kübranur Hanne Eraslan kıyasıya mücadelede ikinci olmayı başardı.

04.07.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Bursa İller Arası Ümit Genç U21 Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği'nin başarılı sporcusu Kübranur Hanne Eraslan kıyasıya mücadelede ikinci olmayı başardı.

29 Haziran tarihinde merhum milli sporcu Emir Buğra Gencan adına Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen Bursa İller Arası Ümit Genç U21 Karate Ligi 2. etabında 35 ilden 72 kulübün katıldığı turnuvada 392 sporcu mücadele etti. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Kübranur Hanne Eraslan ümit kadın +61 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımız katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönüyor. Emeklerinin karşılıklarını tatamide galibiyet kürsüde de madalya olarak alan sporcularımız adlarını spor camialarında duyuruyor. Körfez Gençlerbirliği SK olarak sporcularımızın başarıları ile bizler de mutlu oluyoruz ve çalışma azmimiz daha da artıyor. Elde edilen başarılar yeni gençleri spora kazandırıp yetiştirmek için bizi de motive ediyor. Son olarak Bursa'da yapılan turnuvada ikinci olarak başarı hanesine bir derece ve madalya daha ekleyen genç sporcumuz Kübranur Hanne Eraslan'ı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Sporcularımıza ve bizlere her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve kulübümüzün yöneticilerine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekler ile 16 spor dalında binlerce sporcumuz yetişerek il, ülke ve uluslar arası müsabakalara katılarak madalyalarla dönüyorlar. Körfez'in sporcu ordusu ve sporcuları başarıdan başarıya koşuyorlar" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Sporcusu Kübranur Hanne Eraslan İkinci Oldu - Son Dakika

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