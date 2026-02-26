Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor - Son Dakika
Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor

Körfez\'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor
26.02.2026 16:19  Güncelleme: 16:20
Körfez Gençlerbirliği SK U13 Küçük Kızlar Futbol Takımı, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Remzi Kulaber, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Körfez Gençlerbirliği SK U13 Küçük Kızlar Futbol Takımı, yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 16 kişilik kadrosuyla lig maratonuna hazırlanan ekip, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Körfez'de sporun tabana yayılması ve özellikle kız çocuklarının futbola kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen altyapı yatırımları sayesinde ilçede spor kültürü güçlenirken, kız futbol takımları da başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yeşil sahalarda güçlü temsil

Son yıllarda küçük yaş gruplarından kadın takımlarına kadar geniş yelpazede oluşturulan futbol ekipleri, Körfez'i yeşil sahalarda başarıyla temsil ediyor. Özellikle U13 Küçük Kızlar Futbol Takımı, disiplinli antrenman programı ve takım içi uyumuyla yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Artan ilgiyle birlikte futbola yönelen kız çocukları, hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bir spor ortamında yetişiyor.

"Mükemmeli bulana kadar durmak yok"

Yakında başlayacak lig maçları öncesi hazırlıklarını sürdüren antrenör Remzi Kulaber, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. U13 kadrosunun 16 sporcudan oluştuğunu belirten Kulaber, hafta içi ve hafta sonu antrenmanlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Antrenmanlarda yalnızca futbol eğitimi verilmediğini vurgulayan Kulaber, çocukların psikolojik, sosyal ve mental gelişimlerini de önemsediklerini ifade etti. Motivasyonu artıran, spor sevgisini pekiştiren ve disiplin kazandıran çalışmalar yaptıklarını belirten Kulaber, "Teknik ve taktik antrenmanlarla becerilerini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Kızlarımızın topla ilişkisi oldukça iyi ancak biz en iyi olmaları için çalışıyoruz. Mükemmeli bulana kadar durmak yok" dedi.

Geçen yıl final oynadıklarını hatırlatan Kulaber, bu sezon hedeflerinin Kocaeli şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor - Son Dakika

Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor
