Körfezli 2 minik karateci Balkan şampiyonasına vize aldı

Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 2 minik sporcusu, Balkan şampiyonası vizesi aldı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-13 Nisan tarihleri arasında organize edilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda büyük bir heyecan ve çekişme içerisinde devam ediyor.

Şampiyonaya minikler ve yıldızlar kategorilerinde kata ve kumite dallarında 8 yaşından 14 yaşına kadar 61 şehirden, 392 kulüpten 3 bin 500 sporcu katılırken, Kocaeli'den de çok sayıda kulüp ve sporcu salonda ter döküyor. Balkan şampiyonasına katılmak için vize niteliği taşıyan ve 4 gün sürecek organizasyonun ilk gününden itibaren heyecan yüksekti.

Ertuğrul ve Muhammet, Balkan şampiyonası vizesi almayı başardı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü de şampiyonaya iştirak ediyor. İlk gün müsabakalara çıkan 2 sporcusu ile kürsüde yer almayı başaran Körfez Gençlerbirliği sporcuları, elde ettikleri derecelerle Balkan şampiyonasına katılma vizesi aldı. 2015 doğumlu 30 kiloda Ertuğrul Poyraz, iddialı rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü olup, bronz madalya almayı başardı. Yine aynı kilo ve yaş grubunda mücadele eden Muhammed Fırat Tüken de beşinci olarak Balkan şampiyonasına katılma vizesi aldı.

Şampiyonada cumartesi ve pazar günleri yapılacak müsabakalara Körfez Gençlerbirliği'nden 7 sporcu daha Balkan şampiyonasına katılabilmek ve madalya almak için mücadele edecek. Derece elde ederek şampiyona vizesi almaya hak kazanan sporcular 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - KOCAELİ