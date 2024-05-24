Körfezli Karateciler Milli Formayı Terletecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfezli Karateciler Milli Formayı Terletecek

Körfezli Karateciler Milli Formayı Terletecek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası'na gidecek Körfezli milli takım sporcularını ağırladı. Başkan Söğüt, sporcuları tebrik ederek madalyalarla dönerek gururlandırmalarını beklediğini söyledi.

24.05.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki farklı turnuvada milli formayı terletecek olan Körfezli karatecileri ağırlayan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Madalyalarla dönerek bizleri gururlandıracağınıza inancım tam" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve 29-30 Haziran'da Hırvatistan'da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonası'na gidecek Körfezli milli takım sporcularını ağırladı. Ziyarette KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.

Hilmi Metehan Toker, Kağan Berk Bektaş, İbrahim Halil Tüken, Esmanur Hümeyra Eraslan ve Yadigar Egin ile antrenörleri Şaban Ağaya'yı kabul eden Başkan Söğüt, sporcuları tebrik etti. Körfez Gençlerbirliği sporcularının milli formayı giyecek olmasını kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Söğüt, "Sizlerle gurur duyduk. Madalyalarla dönerek bizleri gururlandıracağınıza inancım tam" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Milli Takım, Gençlik, Körfez, Dünya, Söğüt, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfezli Karateciler Milli Formayı Terletecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Körfezli Karateciler Milli Formayı Terletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement