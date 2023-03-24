Körili tavuk, başlarına bela açtı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Körili tavuk, başlarına bela açtı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı futbolcu kadro dışı kaldı

24.03.2023 16:09

Hollanda Milli Takımı'nda körili tavuk yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenerek apar topar hastaneye kaldırıldı. Futbolcular, durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlenerek kadrodan çıkarıldı.

KÖRİLİ TAVUKTAN ZEHİRLENDİLER

Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı, zehirlenme olayıyla karşı karşıya geldi. De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Zeist kentindeki otelde yedikleri akşam yemeği sonrası 5 oyuncu zehirlenerek milli takım kadrosundan çıkarıldı.

2 MÜCADELEDE YOKLAR

Körili tavuk yemeğini yiyen futbolculardan Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi. Futbolcuların durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldılar.

Körili tavuk sonları olacaktı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı apar topar kadrodan çıkarıldı

EVLERİNE GÖNDERİLDİLER

Hollanda Teknik Direkötörü Ronald Koeman'ın kararıyla evlerine gönderilen oyuncular takımlarını Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçlarda yalnız bırakacak.

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SON DAKİKA: Körili tavuk, başlarına bela açtı! Dünya yıldızı 5 Hollandalı futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika
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