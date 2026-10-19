Korkmaz, 2-1'lik galibiyetle 3 maçlık seriyi 7 puanla bitirdiklerini söyledi - Son Dakika
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Korkmaz, 2-1'lik galibiyetle 3 maçlık seriyi 7 puanla bitirdiklerini söyledi

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Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 11. hafta deplasmanında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, ilk yarıda ikinci yarıya kıyasla daha fazla pozisyon yakaladıklarını ve 3 maçlık seriyi 7 puanla kapattıklarını aktardı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıya göre ilk yarıda daha çok pozisyon bulduklarını belirterek, "3 maçlık bir seriyi 7 puanla bitirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu tarz büyük felaketler tekrar yaşanmaz. Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyorum. Böyle milli ara dönüşü, bir haftada üç maç yapılan dönemlerde hem fiziksel hem mental yorgunluk çok fazla oluyor. Mesela dün izlediğimiz maçlarda, bugünkü maç hakeza bizim maçımız öyle. Hem mental olarak oynaması zor maçlar hem de fiziksel olarak ki bunu maç boyunca gördük. Geçtiğimiz hafta çok iyi ve çok tempolu bir maç oynadık. Iğdır FK, bu ligin en tempolu takımlarından bir tanesi. Hem kuvvetli bir oyun planları var hem de çok atletik olarak kuvvetli bir takım. O maçın yorgunluğunu dün onlarda da gözlemledik, bizim maçın yorgunluğunu. Biz de bugün kendimiz sahadayız gördük. Belki yorgunlukla oynadığımız maç esnasında yani ilk yarı esnasında daha sakin kalabilseydik, maçı daha önce koparabilirdik çünkü çok fazla boş alan yakaladık. Bunun olacağını tahmin ediyorduk çünkü Karagümrük takımı lige kadro ve beklenti olarak baktığımız zaman kendi planlarının altında kalmış bir takımdı. Bu yüzden üzerimize geleceklerdi. Aslında sakin kalarak sabırlı bir şekilde bu boşluk bulacağımız anları beklememiz gerektiğini, bu anlar için hazır olmamız gerektiğini çalıştık. Üç gün boyunca ki bu anları da, aslında ilk yarıda daha fazla pozisyon yakaladık ikinci yarıya göre. Buralarda daha becerikli olabilirdik. 3 maçlık bir seriyi 7 puanla bitirdik ve kuvvetli maçlar oynayarak, kuvvetli futbol oynayarak" diye konuştu.

Alabilecekleri her puana talip olduklarını aktaran Korkmaz, "Bu ligde her puanın bir önemi var. Geçen sene, geçen hafta iç sahada aldığımız beraberliği aslında ne kadar değerli bir beraberlik olduğunu, iyi oynayarak yani belki galibiyeti kaçırmıştık ama bu maçta tanzim etmiş olduk. Karagümrük'e bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de oyunumuzu olgunlaştırarak bu tarz maçları belki son dakikalarını nasıl oynamamız gerektiğini biraz daha çalışarak, hep beraber oynayan oynamayan tüm arkadaşları zinde tutarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Osman Zeki KorkmazFatih KaragümrükTrendyolAnkaraSporSon Dakika

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