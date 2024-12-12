Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik Çağrısı

Korkmaz\'dan Adana Demirspor\'a Birlik Çağrısı

Eski başkan Korkmaz, Adana Demirspor camiasına saygı ve birlik çağrısında bulundu.

12.12.2024 15:16
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Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, kulüp camiasına "saygı ve birlik" çağrısında bulundu.

Korkmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevinden eski başkan Murat Sancak ile "kendi aralarındaki bir konu" nedeniyle ayrıldığını, kulüple alakalı olmadığını söyledi.

Adana temsilcisinin durumu ve camiada yaşananlar nedeniyle toplantıyı düzenlediğini aktaran Korkmaz, "İster sevelim ister sevmeyelim Murat Sancak ile şahsi problemi olanlar, şahsi telefonundan halletmeli. Sosyal medya üzerinde yaşananları, yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum, tasvip de etmiyorum. Şu an Adana Demirspor Kulübünün, hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Kulübün büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, bunların çözülebileceğini ancak herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz. Adana Demirspor Kulübü üçüncü lige de amatöre de düşebilir. Burada yaşanan diyaloglar Adana Demirspor markasının daha fazla değer kaybetmesine neden olur. Şu an bize uzanacak 3 tane el bulabiliyorsak bir tane bulamayız. Bu benim naçizane tavsiyemdir. Ne yaparsak, hangi işi yaparsak yapalım, edebimizle yapalım." ifadelerini kullandı.

Eski başkan Murat Sancak ile bir araya gelip gelmeyecekleri yönündeki soru üzerine Korkmaz, camianın yeniden toplanabilmesi için Sancak'ı arayıp masaya davet edeceğini, kabul ederse de mevcut duruma çözüm önerileri içeren sunum yapacağını dile getirdi.

Korkmaz, Adana Demirspor'da yeniden başkanlık yapmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını aktardı.

"Oyuncu grubuna para vermemiz lazım"

Kulübün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Korkmaz, acil para bulunması gerektiğini vurguladı.

Adana Demirspor'un kıymetli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Korkmaz, "Bu kıymetli oyuncuların ikisi elden çıkar mevcut oyuncuların parası ödenir. Maestro'ya çok ciddi teklifler de var. Onu da elden çıkarttığımızı varsayalım. Bana göre 7-8 milyon avroluk dosyayı biz 2-2,5 milyon avroya çözeceğimize inanıyorum. Birbirimizi eleştirmeyi bırakalım. Bizim şu an mevcut oyuncu grubuna para vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer yasaklarına ilişkin soruya da Korkmaz, "Transfer yasakları var zaten. Ama çok çabuk hareket etmemiz lazım. Eğer kalıcı yasak istemiyorsak yılbaşından önce dosyalara müdahale etmemiz lazım. Şu an parayı ödediğimizde bu transfer yasakları kalkar." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik Çağrısı - Son Dakika

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