Korkmaz'dan VAR Eleştirisi: 'Hukuk ve Nizam Var' - Son Dakika
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Korkmaz'dan VAR Eleştirisi: 'Hukuk ve Nizam Var'

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, Kocaelispor maçında VAR hakemi Meler'e tepki gösterdi.

06.10.2024 22:56
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Kocaelispor maçında VAR hakemi Halil Umut Meler'in golü iptal etmesine tepki göstererek, "Burası sesi çok çıkanın, kalabalık olanın haklı olduğu bir yer değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada hukuk, nizam, kurallar var. Halil Umut Meler bu pozisyona neden karıştı? Halil Umut Meler kendisini bir denetlemeli. Halil Umut Meler son yıllarda Türk futbolunda nelere mal oldu?" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Kocaeli maça bizden daha istekli başladı. Biz de çok kötü başladık, çok basit pas hataları yaptık. Golü attılar öne geçtiler. Kocaelispor da biz de bu haftaya kadar, rakibin zaman geçirmesinden oyunu etkileyen sürelerden şikayetçiydik. Gökhan kardeşimiz ilk golden sonra her autu 40 saniyede kullandı. Şikayet ettiğimiz şeyi biz yapmayalım. Bu şikayeti Gökhan, Kocaelispor'un elinden aldı" diye konuştu.

VAR hakemi Halil Umut Meler'e tepki

Sarı-siyahlıların Diarra ile bulduğu golün VAR tarafından iptal edilmesine Korkmaz, "Bu hafta içi VAR semineri verildi bize. 3 saniyeden fazla süren aşırı çekmelerde VAR karışıyor. Onun dışında ikili mücadelelerde VAR karışmıyor diyor. Diarra'nın eli, Ahmet Oğuz'un göğsünde bir önceki pozisyonda Ahmet Oğuz topa müdahale edemiyor, Diarra'nın arkasında. Kim başlıyor faulle, golü kim yiyor. Kocaelispor Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Bir şeyi düzeltmemiz lazım. Bugün hak eden taraf Kocaelispor'du, o başka bir konu. O golü niye iptal edildiğini bana kimse anlatamaz. Futbolda bu kadar müdahale edemezse, basketbola çevirelim. Pozisyon gol olunca ilk anda kimse itiraz etmiyor. Çünkü İstanbulspor, sesi çıkmaz. Burası sesi çok çıkanın, kalabalık olanın haklı olduğu bir yer değil. Burası basit bir Ortadoğu ülkesi değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada hukuk, nizam, kurallar var. Halil Umut Meler bu pozisyona neden karıştı? Halil Umut Meler kendisini bir denetlemeli. Bu pozisyona neden karıştı nelere mal oldu? Halil Umut Meler son yıllarda Türk futbolunda nelere mal oldu? Bu işler neden oldu. Niye bu kadar insanları tahrik etti ve etmeye devam ediyor? Bunu anlayamıyorum" dedi.

"Kocaelispor'un sahaya yansıttıkları şampiyonluk takımı duruşu"

Osman Zeki Korkmaz, Kocaelispor camiasının Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayarak, "Türk futbolunda bahsettiğimiz, Süper Lig'e gelmesi gereken ilk takımlardan birisi Kocaelispor. Oyuna başlarken planladığımız hiçbir şeyi yapamadık. İstanbulspor algısı üzerimizde bir gömlek, 3 hafta önce lider olduk. Takım içinde 'lider olduk ne yapacağız' söylentileri başladı. Kocaelispor kazanan oyunculardan kurulu, bugün sahaya yansıttıkları şampiyonluk takımı duruşuydu" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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