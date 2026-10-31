Korkmaz, Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Rizespor'un 1 puanını değerli buldu - Son Dakika
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Korkmaz, Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Rizespor'un 1 puanını değerli buldu

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Korkmaz, Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Rizespor\'un 1 puanını değerli buldu
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Korkmaz, Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Rizespor\'un 1 puanını değerli buldu
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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Sorumlu Fevzi Korkmaz, 3 haftalık puan hasretini sonlandırmak istediklerini, deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu ancak 3 puanlık pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz, Kocaelispor maçının ardından, "Puan alamadığımız 3 haftalık periyodu sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor deplasmanında 1 puan değerli. Ama 3 puan alacak pozisyonlar da yakaladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Son 3 haftadır puan alamadığımız periyot yaşıyor ve bir an önce sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor maçını da bunun için fırsat olarak görüyorduk. Dengeli bir maç oldu. Bize 3 puan getirecek pozisyonlar da yakaladık. Ama Kocaelispor deplasmanında bir puan değerli. Zor deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta bizim içi çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız" dedi.

"Mithat bu maç çok dengeli oynadı, bizim için değerli oyuncu"

Trabzonspor maçından dersler çıkardıklarını belirten ve Mithat ile ilgili soru üzerine Fevzi Korkmaz, "Trabzon maçından çıkardığımız çok dersler vardı. Mithat ile de bunları paylaşıp pozisyonları değerlendirdik. Mithat bu hafta çok dengeli oynadı. Bizim için çok değerli ve gelişime açık oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Borrelli'nin arka adalesinde gerilme oldu"

Oyundan sakatlık nedeniyle alınmak zorunda kalan Borrelli için ise Korkmaz, "Borrelli'nin arka adalesinde gerilim oldu. Maça devam edemedi. Tedavisine de başlandı" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA
KocaelisporRizesporSporSon Dakika

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