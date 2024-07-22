Korkusunu Yenerek Dalgıç Olan Fırat Önerge - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Korkusunu Yenerek Dalgıç Olan Fırat Önerge

Küçükken çayda boğulma tehlikesi yaşayan Fırat Önerge, balık avlama hobisi sayesinde korkusunu yenerek dalgıç oldu. Yıllarca suya giremeyen Önerge, balık tutarak yüzmeyi öğrendi ve dalgıçlık konusunda kendini geliştirdi. Şimdi ise dalış eğitmeni olmaya hazırlanıyor.

22.07.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükken serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi yaşadığı için suya giremeyen 35 yaşındaki Fırat Önerge, hobi amaçlı başladığı balık avlama sayesinde korkusunu yenerek dalgıç oldu.

Bitlisli Fırat Önerge, henüz 12 yaşında serinlemek için arkadaşlarıyla Destumi Çayı'na girip boğulma tehlikesi atlatınca yüzme fobisi oluştu. Bir süre sonra ailesiyle İzmir'e yerleşen Önerge, denize kıyısı olan kentte yıllarca sudan uzak durdu.

Sonrasında 18 yaşındayken oltayla balık tutarak denizle tanışan Önerge, yakınlarının desteği ve izlediği videolarla yüzmeyi öğrendi. Yüzmeye başlayınca şnorkelle deniz altına da merak salan genç, profesyonel dalgıç tanıdıklarından destek alıp, bu alanda kendini geliştirdi.

Fobisi hobiye dönüştü

Arkadaşlarıyla tekne turuna giden ve kendisine hediye edilen zıpkınla balık avlama isteği oluşan Önerge, denize dalış yaparak fobisini, hobiye dönüştürdü.

Karabağlar ilçesindeki iş yerinde ev tekstili işiyle uğraşan Önerge, her fırsatta uygun noktalardaki sahillere gidip dalış yapıyor.

Denizi bile görmek istemediği zamanları geçmişte bırakan Fırat Önerge, artık yaptığı nefes egzersizleriyle 3 dakika suyun altında kalıp tek nefeste 30 metreye kadar inebiliyor.

Önerge, AA muhabirine, küçük yaşlarda yaşadığı tehlikenin uzun yıllarca zihninde kaldığını belirterek, "O boğulma korkusundan sonra bir daha kafamı duşun haricinde suya sokamayacağımı zannediyordum." dedi.

Çeşme'deki tekne turunda, anlık cesaretle ilk dalışını yaptığını vurgulayan Önerge, şunları kaydetti:

"Teknenin ucunda biraz kendimle muhakeme yaptıktan sonra bir cesaretle suya girdim ve isteseniz de batmadığınızı görüyorsunuz o anda. Yeter ki sakin kalın, içinizdeki hava bitmesin. O korkuyu yendikten ve maske takıp suyun altını keşfettikten sonra denize sevgim çok farklı bir boyuta geçti. Haliyle bu aşamaları atlatarak, şu anki duruma geldim. Su altını keşfederken başka bir gezegende dolaşıyorum gibi hissediyorum."

Dalış eğitmeni olmaya hazırlanıyor

Önerge, dalış yaptıktan sonra hayatındaki birçok şeyin değiştiğini dile getirdi.

Fırat Önerge, "Hobi olarak bu işe başladıktan sonra tekrar hayata tutunmuş gibi oldum. Dalışı hayatımdan çıkartın, başka bir şey geriye kalmıyormuş gibi oluyor. Hafta sonu, 'izin günlerimiz gelsin de bir an önce kendimizi denize atalım' moduna giriyoruz. Kendi avladığım balığı eşime, çocuğuma getirmek çok keyifli." diye konuştu.

Önerge, geçmişte uluslararası zıpkınla balık avlama şampiyonalarında hakem ve bot kaptanlığı yaptığını, şimdilerde ise antrenörlüğe hazırlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Korkusunu Yenerek Dalgıç Olan Fırat Önerge - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Korkusunu Yenerek Dalgıç Olan Fırat Önerge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement