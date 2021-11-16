Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

Harlequin F.C. takımında oynayan İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, girdiği koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkınca ilginç bir deneye kalkıştı. Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca Şili biberini tercih etti.

SONU ACI OLDU

Marler acıyı hissedince hızlıca yerinden kalkmak zorunda kaldı. Sporcunun hissettiği acının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Maddeyi acı yapan 'kapsaisin' maddesini algılayan VR1 reseptörlerinin koronavirüsten etkilenmeme ihtimali var.