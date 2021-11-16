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Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

16.11.2021 10:42

İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat alma duyusunu kontrol etmek için kendisini acı biber testine soktu. Test için kuvvetli Şili biberi yiyen sporcu, acının etkisiyle yerinden kalktı.

Harlequin F.C. takımında oynayan İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, girdiği koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkınca ilginç bir deneye kalkıştı. Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca Şili biberini tercih etti.

Koronavirüse yakalanan sporcu, tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi, bakın sonu ne oldu

SONU ACI OLDU

Marler acıyı hissedince hızlıca yerinden kalkmak zorunda kaldı. Sporcunun hissettiği acının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Maddeyi acı yapan 'kapsaisin' maddesini algılayan VR1 reseptörlerinin koronavirüsten etkilenmeme ihtimali var.

Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

Şili, tat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi - Son Dakika
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