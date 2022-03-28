Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu - Son Dakika
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Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu

28.03.2022 11:45
Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu

Atça Harlakspor'u 5-0 yenerek grubunu lider olarak tamamlayan Köşk Belediye Doğanspor, Aydın 1. Amatör Kümede şampiyonluk kupasını aldı.

Atça Harlakspor'u 5-0 yenerek grubunu lider olarak tamamlayan Köşk Belediye Doğanspor, Aydın 1. Amatör Kümede şampiyonluk kupasını aldı.

Aydın 1. Amatör Küme 3'üncü Grup'ta yer alan Köşk Belediye Doğanspor, grubundaki başarılı grafiğini şampiyonlukla taçlandırdı. Namağlup ilerleyişini devam ettiren Köşk Belediye Doğanspor, Atça Harlakspor'u 5-0 yenerek şampiyon oldu. Galibiyet sonrası Köşk'te taraftarı ile bir arada kutlama yapan Köşk Doğanspor futbol takımı kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen törende futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmazken, sporcuları tebrik eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Arkadaşlarımız gerçekten iyi bir kadro kurdular. Şu anda alınmış olan sonuç ile karşılaşmayı arzu ediyorduk bekliyorduk. Teknik direktörümüz, kulüp başkanımız ve futbolcular maça çok motive olmuşlardı. Şampiyonluğa gerçekten inanmışlar. Bu inanmışlıklarını vatandaşlar ile taraftar ile paylaştılar. Bir forma, bir atkı parolası ile çıktıkları bu yolda Köşklü vatandaşımız, esnafımız takıma sahip çıktı ve sahada da özellikle ev sahibi olduğumuz maçlarda takımımıza önemli bir özgüven aşıladı. Bu sonuçta başarıyı getirdi. Tabi bu başarı yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ile beraber futbolcularımız çok iyi performans gösterdiler. Oynadıkları her maçta özellikle ikinci yarılarda ve son dakikalarda buldukları goller ile maçlara çok iyi hazırlandıklarını görüyoruz. Diğer takımlara göre daha uzun süreli ve disiplinli futbol oynanma kabiliyetini yakaladılar. Sonuç itibariyle takımımızın hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Çalışan kazanır. Çalıştılar ve kazandılar. Onları alınlarından öpüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kazanan Köşk oldu" dedi.

Kulüp Başkanı Yaşar Baş ise inançlı bir şekilde yollarında yürüdüklerini ve bu kupayı hak ettiklerini ifade ederek Play-Off maçlarını da geçip ilçeyi Süper Amatör Ligi'ne yükselteceklerini belirtti. - AYDIN

Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu
Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu
Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu

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Başkan Ertürk, şampiyon Pamukörenspor'a kupasını verdi Başkan Ertürk, şampiyon Pamukörenspor'a kupasını verdi

Nuri Güler, Şampiyon, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köşk Belediye Doğanspor şampiyon oldu - Son Dakika


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