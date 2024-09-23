Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor

Geniş Video İzle

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup maçtan sonra Jose Mourinho'yu eleştirdi. Başkan Kargı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca'' ifadelerini kullandı.

23.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve teknik direktör Jose Mourinho ilk derbi mağlubiyetini yaşadı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası Mourinho'yu eleştirirken İsmail Kartal'dan af diledi ve göreve çağırdı.

Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç ve yönetimini eleştirirken, Mourinho'nun derbi kadro tercihine de tepki gösterdi. Amasya'nın Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

MOURINHO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Alp Kargı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca' ifadelerini kullandı.

Koskoca Mourinho ne hallere düştü! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe\'ye hoca öneriyor

İsmail Kartal, Jose Mourinho, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Alp Kargı, Merzifon, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emin Erol:
    özellikle Galatasaraylılar morinho ya laf ediyorlar demek ki çok kıskanıyorlar morinho yu kendilerine baksınlar tazminat ödedikleri kazık yedikleri oyuncularına baksınlar önce sonra morinho ta laf etsinler 5 12 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Mourhinyo değil Ali Koç gitmesi lazım 10 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    F.BAHÇE Bİ DAHA GEÇEN SEZONKİ BAŞARISINI ZOR YAKALAR. HER HOCA 99 PUANI YAKALAYAMAZ.. BENCE MOURİNHO , İSMAİL KARTAL IN BAŞARISINI YAKALAYAMAZ. 8 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Sen Merzifon’u geliştirmek için elinden geleni yap. Sanane yorumculuktan gazetecimisin sen? 3 3 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Ya gortumun kenarina bak sen hele :)) 2 2 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Merzifon essegi konusabiliyormuymus yaw, cok da sey yapmamak lazim 3 1 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    fb acun öyle oyuncular gelecekki falan dedi, elindeki en iyi oyuncu Ferdi’yi verdiler, bu kafayla bir şey çıkmaz, En büyük takım TÜRKİYE’de GALATASARAY 3 0 Yanıtla
  • Selcuk null:
    Sen işine bak siyasetini yap senin işin futbol değil siyaset. ?? 1 0 Yanıtla
  • unal kayaer:
    Öncelikle Ali Koç denen adamin gitmesi lazım. Ayrıca cidden İsmail Kartal daha başarılıydı . Adam 99 puan aldı. Ali Koç istifa 0 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    belediye başkanı bile anlamış zortihoyu karga ferhat anlamamış : -))) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement