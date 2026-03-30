Kosova: Türkiye Maçı için Hazır

30.03.2026 12:23
Kosova teknik direktörü Foda, Türkiye ile yarınki play-off finali için şanslarının %50 olduğunu belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da milli futbol takımı teknik direktörü Franco Foda, finale hak ederek geldiklerini ve şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Foda, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.

Vedat Muriç: "Yarınki maçın önemi bambaşka"

Franco Foda'yla birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Vedat Muriç, 8 sene Türkiye'de forma giydiğini hatırlatarak "Hepsi benim arkadaşım. Ama yarınki maçın önemi bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Romanya ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını izlediğini dile getiren Muriç, "İlk yarıda Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Romanya o maçta biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
