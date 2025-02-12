Kostic: Pozitif Düşüceyle Sahada Olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kostic: Pozitif Düşüceyle Sahada Olacağız

Geniş Video İzle

Filip Kostic, Anderlecht maçı için pozitif düşünerek hazır olduklarını açıkladı.

12.02.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Filip Kostic: "Pozitif düşünce ile sahada olacağız"

Fenerbahçeli futbolcu Filip Kostic:

"Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçımı oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, Anderlecht maçına hazır olduklarını belirterek, "Pozitif düşünce ile sahada olacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek. Müsabaka öncesi futbolculardan Filip Kostic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini aktaran Kostic, "Yarın zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Pozitif düşünce ile sahada olacağız. Alacağımız sonuç önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta yeniden aynı takımla oynayacağız. Yarınki mücadele için hazırız" diye konuştu.

"Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçımı oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum"

Avrupa Ligi'nin lig aşamasında UEFA kadrosunda olmayan Kostic, o süreçle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım çünkü takıma geç katıldım. Benim için kolay değildi tribünde yer almak. Hepsinde yer alabilmeyi isterdim. Takıma yardım edebilmek istiyordum. Takım da bana yardımcı oluyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız önünde oynayacak olmamız da çok önemli. Yarın birlikte çok fala şey başarabiliriz."

"Adım adım bakmamız gerekiyor"

Avrupa Ligi'ndeki turnuva ağacı ve hedefleriyle ilgili sorulan soruya Kostic, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Çok uzaktayız adım adım bakmamız gerekiyor. Pozitif düşünüyorum. Çok sıkı şekilde çalışıp inanmamız gerekiyor. Bu takım her şeyi kazanma mantalitesine sahip" şeklinde konuştu.

"Yapmam gereken şey iyi orta yapmak"

Uzun boylu hücum oyuncularıyla oynaması ve taktiksel olarak düşüncesi sorulan Sırp futbolcu, "Onlarla oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Ne istediklerini çok iyi biliyorum. Ceza sahası içinde çok iyi zamanlamaya sahip oyuncular. Benim de yapmam gereken şey iyi orta yapmak. Her zaman daha iyi olmak ve gelişmek isterim. Önümüzdeki maçlarda onları daha çok topla buluşturacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kostic: Pozitif Düşüceyle Sahada Olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kostic: Pozitif Düşüceyle Sahada Olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.