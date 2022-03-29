Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak - Son Dakika
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Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak

29.03.2022 12:39
Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak

Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sahil şeridindeki İskele Meydanı'nda yarışlara başlayacak olan sporcular, muz bahçelerini ve Toroslar'ın tarihi patikalarını geride bıraktıktan sonra Tarihi Alanya Kalesi'nin surlarını kat edecek. Bu noktada daha serin havayı ve kalenin zirvesini görecek sporcular, tekrar İskele Meydanı'na ulaşmak için mücadele edecek.

Katılımcılar ayrıca finişten hemen önce Tarihi Alanya Tersanesi'nin içinden de geçecek.

Akdeniz bölgesinde yörüklerin tarihi rotalarını deneyimleyecek katılımcıların mücadele edeceği yarışların mesafeleri ise şu şekilde olacak:

Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

Taurus Mountain Marathon (48 km)

Keykubat Mountain Run (28 km)

Alaiye Short Trail (17 km)

Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak - Son Dakika


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