Koşukavak Hakemleri Tebrik Etti
Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor maçında hakemleri kutladı.
Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor maçının ardından, "Hakem triosunu tebrik ediyorum. İlerleyen haftalarda bize antrenörlükle ilgili bir şey söyletirlerse de sevineceğim" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor, evinde Bandırmaspor ile berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "AVAR'ı, VAR'ı, hakem triosunu tebrik ediyorum. İşimle alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. İlerleyen haftalarda bize antrenörlükle ilgili bir şey söyletirlerse de sevineceğim" diye konuştu.
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