Kov Kalesi\'nde Milli Takıma Destek

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında bulunan yaklaşık 700 yıllık Kov Kalesi'nde dağcılar, kalenin eteklerine Türk bayrağı asarak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerinde bulundu.

Doğu Karadeniz'in en görkemli kalelerinden biri olarak gösterilen ve tarihi ile doğal güzelliğiyle öne çıkan Kov Kalesi, bu kez anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Deniz seviyesinden bin 760 metre yükseklikte bulunan kalenin yamaçlarında dağcılık eğitimi alan sporcular, zirveye Türk bayrağı asarak A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı verdi.

İl merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi kalede Türk bayrağını dalgalandıran Artabel Doğa, Dağcılık Spor Kulübü sporcuları, Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

"Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımız milli takımla"

Etkinliğe katılan Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "Bugün Gümüşhane Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırları içerisinde yer alan Kov Kalesi'ne çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Katılım imkanı bulduk. Tabii tarihiyle, doğasıyla Gümüşhane'mizin muhteşem coğrafyalarından, muhteşem konumlarından bir tanesi. Bizim için önemli olan hususlardan, ilk olan hususlardan bir tanesi de şu ki bugün Gümüşhane'mizde ilk temel dağcılık eğitimi verildi, kursu verildi. Daha sonraki süreçte de yine biraz önce bahsettiğim Kov Kalesi altındaki kayalarda pratik yapma imkanları bulduk. Biz de bu deneyimi yaşadık. Kayadan yaklaşık bir 15-20 metrelik bir yükseklikten dağcılık kurallarına uyarak hocalarımızın yönlendirmeleriyle, inme imkanını yaşadık. Tabii bu içinde bulunduğumuz süreç Dünya Kupası süreci. Burada da yapılan faaliyetlerimizde milli takıma destek görsellerini de hep birlikte gururla paylaşmış olduk. Kalbimizde, yüreğimizde, dualarımızda milli takımla" dedi.

İkinci kademe dağcılık antrenörü Bilgen Güner Cabbaroğlu da, "Kov Kalesi gerçekten manzarasıyla, doğasıyla da çok güzel bir yer. Ben zaten 25 yıl önce Gümüşhane'de çalıştığım için burayı ve doğasını biliyorum. Arkadaşlara da başarılı faaliyetler diliyorum. Milli takıma tabii ki her zaman tam destek" diye konuştu.

"Türk bayrağını Kov Kalesi'ne asarak milli takımımıza destek olmak istedik"

Gümüşhane Artabel Doğa, Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Ali Koçyiğit, "Eğitimlerimiz yaz dağcılık eğitimleri olarak devam ediyor. 11 sporcumuzla beraber eğitimlere katıldık. Gümüşhane bölgesini araştırdığımız zaman Kov Kalesi'nin hem yapısı olarak hem de taştaki sağlamlığı olarak en uygun rota olduğunu belirledik. Bugün burada yaptığımız etkinliğin amacı kalemize, görkemli kalemize Türk bayrağımızı asarak milli takımımıza destek vermek. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sonuçla sonuçlanır" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE