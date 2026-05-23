Köyceğiz'de veteran raketler buluştu

23.05.2026 10:11  Güncelleme: 10:13
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 5. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 225 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Sporcular ilçede hareketlilik oluştururken, esnafa da katkı sağladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Köyceğiz Kapalı Yeni Spor Salonunda yapıldı. Bu yıl 5.'si düzenlenen Köyceğizspor Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası'na Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından 225 Veteran sporcu katıldı. Köyceğizspor Kulübü 5. Veteran Masa Tenisi Turnuvası düzenlenen madalya ve kupa seremonisi ile başarıyla tamamlandı. Veteran Masa Tenisi Turnuvası için Köyceğiz'e gelen sporcular ilçe genelinde hareketlilik oluşturdu. Köyceğiz esnafına katkı sağlayan sporcular, çevre gezileri yaparak zamanı güzel hatıralarla değerlendirdi. Köyceğizspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Köyceğizspor Kulübü 5. Veteran Masa Tenisi Turnuvamız bugün düzenlenen madalya ve kupa seremonisi ile sona erdi. Katılan tüm masa tenisi dostlarımıza teşekkür eder, dereceye giren tüm sporcularımızı kutlarız. Turnuvamıza destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Turnuva mimarlarımız Veteran Masa Tenisi Kurulumuz Ahmet Şahan, Halis Bozdoğan, Mustafa Baydemir ve Osman Günal ile Baş Hakemimiz Tuncer Sarıyar ve Turnuva Maç Organizasyonunu yürüten Metin Sabri Şahan, Halis iştirak eden Masa tenisi İl Temsilcisi Selin Görmek ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali İnan'a, turnuvada emek veren üniversiteli gençlerimiz ve salon görevlilerimiz ile tüm yönetimdeki arkadaşlara çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

