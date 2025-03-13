Köyceğiz\'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları" İlçe turnuvası ilkokullar arasında gerçekleştirildi.

5 ayrı oyun kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca tarafından verildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından yapılan açıklamada; "Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve görev alan hakemlerimize teşekkür ederiz. Dereceye giren öğrencilerimize 18 Nisan'da gerçekleşecek olan İl müsabakalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA