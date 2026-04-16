Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Durgunsu Kano Bahar Kupası Başladı

16.04.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Köyceğiz'de, 15 ilden 270 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası başladı.

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde start aldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 500 ve bin metrelik parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılan yarışlarda 15 il, 40 kulüpten yaklaşık 270 sporcu dereceye girebilmek için kürek çekiyor.

Uluslararası Bahar Kupası'na Azerbaycan Kano Federasyonu'ndan 8 sporcu da katıldı.

İlk gün yarışlarında sıralama etapları gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, yarışları güzel bir havada başlattıklarını, önceki yıllara nazaran her zaman 200, 500 ve bin metre olmak üzere üç kategoride yapılan yarışları bu sene bin ve 500 metre kategorilerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışlarda 15 ilden 40 kulüp, 270 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı,"Bir de bizim misafir ülkemiz her zaman karşılıklı iş birliği yaptığımız Azerbaycan'dan da sporcularımız var. Onlar da buradaki şampiyonaya katılıyorlar. Biz de bir sonraki hafta Azerbaycan'daki şampiyonaya katılacağız." dedi.

Yarışlar, 18 Nisan'da yapılacak final yarışlarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:03:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.