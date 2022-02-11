Üye Girişi
Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu - Son Dakika

Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu

11.02.2022 14:49
Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları tamamlanırken, Ahmet Murat Yenici ve Ahmet Magat'ın hakemlikleri ile gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar da belli oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları tamamlanırken, Ahmet Murat Yenici ve Ahmet Magat'ın hakemlikleri ile gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar da belli oldu. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından Yıldız Kızlarda ve Yıldızlar Karma kategorisinde Toparlar Ortaokulu şampiyon olurken, Yıldız Erkekler kategorisinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Okul Sporları Birimi tarafından düzenlenen Okullararası Yıldızlar Kız-Erkek, Karma Floor Curling İl Birinciliği yarışmaları, Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Köyceğiz'de düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.

Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlara başarılar dileyen Türkiye Curling Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ahmet Ömek, il birincisi olan okulları tebrik etti.

Floor Curling il birinciliğinde başarılı olan takımlar Muğla'yı, Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - MUĞLA

Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu
Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu

YORUMLAR
500

Ahmet Murat, Köyceğiz, Curling, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement