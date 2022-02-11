Köyceğiz'de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları tamamlanırken, Ahmet Murat Yenici ve Ahmet Magat'ın hakemlikleri ile gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar da belli oldu. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından Yıldız Kızlarda ve Yıldızlar Karma kategorisinde Toparlar Ortaokulu şampiyon olurken, Yıldız Erkekler kategorisinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Okul Sporları Birimi tarafından düzenlenen Okullararası Yıldızlar Kız-Erkek, Karma Floor Curling İl Birinciliği yarışmaları, Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Köyceğiz'de düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.

Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlara başarılar dileyen Türkiye Curling Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ahmet Ömek, il birincisi olan okulları tebrik etti.

Floor Curling il birinciliğinde başarılı olan takımlar Muğla'yı, Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - MUĞLA