Köyceğiz Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Köyceğiz Spor Kulübü Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 2 gün boyunca devam etti. Köyceğiz Spor Kulübü tarafından Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen turnuvaya katkı sunanlara plaket takdim edildi. Oynanan final maçları sonunda E30 Furkan Mete Yiğit, E40 Nihat Ümmetoğlu, E50 İmadettin Mardini, E60 Savaş Ertufan, E65 Mustafa Akar, E70 Hüseyin Fehmi Yavuzer, K40 Hurey Cambaz Ahmetoğlu, K50 Fulya Diker, K60 Işık Ertufan, CE30 Furkan Mete Yiğit-Töre Balta, CE40 Nihat Ümmetoğlu- Aziz Doğuş Arda, CE50 Murat Eriş-Temel Gökkaya, CE60 Murat Günay-Kenan Atalay, CE65 Bektaş Aydoğan-Atilla Taşdan, CK40 Hurey Cambaz Ahmetoğlu-İlknur Tüzüntürk, CK50 Serpil Pınar-Ülkü Belir birinciliği elde etti.

Turnuva kupa ve madalya töreni ile sona ererken, sporcular Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk'e organizasyon için teşekkür etti. - MUĞLA