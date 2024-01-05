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Köyceğizli Güreşçiler Okul Sporlarına Damga Vurdu - Son Dakika
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Köyceğizli Güreşçiler Okul Sporlarına Damga Vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yıldız ve Genç Kızlar güreş takımı sporcuları, okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda büyük başarı elde etti. Köyceğizli güreşçiler, Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında 7 sıklette 7 şampiyonluk kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Antrenör Elis Yıldız, sporcularını tebrik ederken, Mart ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında başarılar diledi ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Köyceğizli Güreşçiler Okul Sporlarına Damga Vurdu
05.01.2024 - 09:08,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yıldız ve Genç Kızlar güreş takımı sporcuları büyük başarı göstererek okul sporlarına damga vurdu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları Ortaca Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ortaca'da düzenlenen müsabakalarda mücadele eden sporcular kategorilerinde dereceye girebilmek ve düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Muğla'yı temsil edebilmek için ter döktü. Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında Köyceğizli güreşçiler 7 sıklette 7 şampiyonluk kazanarak damga vurdu.

Antrenör Elis Yıldız, "Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcularımı tebrik eder Mart ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında başarılar dilerim. Bizi bu yolda her zaman destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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