Köyceğizli minik futbolcular U-11 Ligi E Grubunda şampiyon oldu - Son Dakika
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Köyceğizli minik futbolcular U-11 Ligi E Grubunda şampiyon oldu

07.07.2022 09:28
Köyceğizli minik futbolcular U-11 Ligi E Grubunda şampiyon oldu

Muğla'nın Köyceğiz Sportif Futbol Kulübünün U-11 Ligi E Grubunda mücadele eden takımı şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz Sportif Futbol Kulübünün U-11 Ligi E Grubunda mücadele eden takımı şampiyon oldu.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021-2022 Futbol Sezonu U-11 Liginde yer alan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü takımı U-11ligi E Grubu şampiyonu olarak Köyceğiz'e gurur yaşattı. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ın bulunduğu grupta şampiyon olan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü U-11 takımı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kurslarda yetiştirilen oyunculardan oluşturuldu. Sadece esnaf ve şahsi yardımlarla yaşatılmaya çalışılan takım kısıtlı imkanlarla şampiyonluğu yakaladı. Ayrıca grupta şampiyon olan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü takımı U-11 Liginde 41 takım içinden il üçüncüsü olma başarısını da gösterdi.

Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü Başkanı Muhammet Karaca; "Yeterli destek olmamasına rağmen bu başarının yakalanması bizi çok mutlu etti. Bu sezon 1. Amatör U18, U16, U14, U12, U11 liglerine katılan takımımız hem gençlere hem halka spor yapma ve izletme olanağı sundu. Kulüp olarak 200 sporcuya lisans çıkararak, bünyemizde spor yapma imkanı tanıdık. Minik futbolcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğizli minik futbolcular U-11 Ligi E Grubunda şampiyon oldu - Son Dakika

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