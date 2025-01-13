Kozan İmarspor, Şampiyonluk Sevincini Evlilik Teklifiyle Taçlandırdı - Son Dakika
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Spor

Kozan İmarspor, Şampiyonluk Sevincini Evlilik Teklifiyle Taçlandırdı

Kozan İmarspor, Şampiyonluk Sevincini Evlilik Teklifiyle Taçlandırdı

Adana'da 1'inci Amatör Ligi C Grubu'nda sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Kozan İmarspor, futbolcusu Metehan Karslı'nın maç sonrası kız arkadaşına evlilik teklifiyle unutulmaz bir an yaşadı.

13.01.2025 13:06  Güncelleme: 13:11
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ADANA'da 1'inci Amatör Ligi C Grubu'nda sezonun bitimine 3 hafta kala Kanal Ufuk spor karşısında aldığı 7-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu resmileştiren Kozan İmarspor'un futbolcusu Metehan Karslı, maçın ardından yeşil sahada kız arkadaşı Çağla Nur Kartal'a evlilik teklifi yaptı.

Lig boyunca oynadığı 15 maçta 14 galibiyet elde eden Kozan İmarspor, yalnızca bir maçta puan kaybederken, rakip ağlara tam 87 gol bıraktı ve yalnızca 11 gol yedi. En yakın rakibine 11 puan fark atan takım, önceki gün Kanal Ufukspor karşısında aldığı 7-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu resmileştirdi. Maç sonunda Kozan İmarspor başarılı oyuncusu Metehan, kız arkadaşı Çağla'ya evlenme teklif etti.

Şampiyonluğun ardından düzenlenen kupa töreni, büyük bir heyecana sahne oldu. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, törende yaptığı açıklamada Kozan İmarspor'u tebrik ederek, "Amatör sporun emekçileri olan futbolcularımızın alın teri kurumadan kupalarını teslim etmek istedik. Kozan İmarspor'un başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendilerine bir üst ligde başarılar diliyorum" dedi.

ASKF Başkanı Bozan'ın elinden şampiyonluk kupasını alan Kozan İmarspor futbolcuları ve teknik ekibi, sahada doyasıya kutlama yaptı. Taraftarların yoğun desteğiyle birlikte şampiyonluk coşkulu bir şekilde kutlandı.

YEŞİL SAHADA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Kupa törenine damga vuran bir diğer an ise Kozan İmarspor'un başarılı futbolcusu Metehan Karslı'nın, kız arkadaşı Çağla Nur Kartal'a evlenme teklif etmesi oldu. Maçın ardından sahada gerçekleştirilen teklif, hem taraftarlar hem de spor camiası için unutulmaz bir anı oldu. 'Evet' yanıtını alan Metehan'a taraftarlar tezahürat yaparak destek verdi.

'ŞAMPİYONLUĞU TAÇLANDIRMAK İSTEDİM'

Duygularını paylaşan Metehan Karslı, "Sezonu şampiyonlukla tamamladık ve bunu taçlandırmak istedim. Uzun zamandır birlikte olduğum sevgilimle bu mutluluğu paylaşmak istedim. Her şey planladığım gibi gitti. Hem benim, hem de onun için heyecan vericiydi" dedi.

Çağla Nur Kartal ise "Bu anı asla unutmayacağım. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kozan İmarspor, şampiyonlukla birlikte Adana Süper Amatör Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kozan İmarspor, Şampiyonluk Sevincini Evlilik Teklifiyle Taçlandırdı - Son Dakika

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