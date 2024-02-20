Kozanlı Kadın Güreşçi Hatice Nur Sarı Dünya Şampiyonu Oldu

Spor

Adana'nın Kozan ilçesinde minderde başarısı ile ilçenin gururu olan kadın güreşçi Hatice Nur Sarı, dünya ikincisi rakibini teknik üstünlükle yenerek şampiyon oldu.

Afyon'da yapılan U-20 Türkiye Şampiyonası 72 kilogram kategorisinde, Kozan İmarspor Kulübü Güreşçisi Haticenur Sarı, geçen yılın dünya ikincisi, rakibini teknik üstünlükle yenerek şampiyon oldu.

Spor ve sporcunun her yanında olduğunu ifade eden ve Kozanlı Şampiyon olur diyerek ilçenin sporda başarısı ile büyük guru duyduklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, "Şampiyon kızımızı canı yürekten kutluyor, daha üstün başarı elde etmesi için kendisine ilk önce sağlık ve akabinde başarılar diliyorum. Her zaman gençlerimizin yanında olduk. Onları kötülüklerden uzak tutmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve çalışmalarımız hala devam etmektedir. Bu vesilesiyle kızımızı ve emeği geçen hocaları Erol Dağlı, Musa Delibaş ve Tuğba Yılmaz başta olmak üzere herkesi kutluyorum" dedi. - ADANA