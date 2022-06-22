Kozluk'ta gençler, spor kurslarına yöneldi - Son Dakika
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Kozluk'ta gençler, spor kurslarına yöneldi

22.06.2022 12:31
Kozluk'ta gençler, spor kurslarına yöneldi

Batman'ın Kozluk ilçesinde okulların yaz tatiline girmesinin ardından 3 aylık tatili dolu dolu geçirmek isteyen ilçedeki gençler, gençlik merkezinde açılan spor kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde okulların yaz tatiline girmesinin ardından 3 aylık tatili dolu dolu geçirmek isteyen ilçedeki gençler, gençlik merkezinde açılan spor kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz tatili ile birlikte ilçedeki gençlerin spor salonlarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş, yaz aylarını dolu dolu geçirmek isteyen Kozluklu gençler, kültürel, sanatsal, mesleki, sportif, eğitsel, sosyal ve farklı kurslardan faydalanmaya devem ettiğini belirtti. Alağaş, "Yaz aylarında çok hareketli bir dönem geçiriyoruz. Okulların tatil olmasının ardından, gençlik merkezimiz çocuk ve gençlerimizle dolup taşıyor. Bünyemizde Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa açtığımız kurslarımızın yanı sıra özel projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu yaz gençlerimizle unutulmaz bir dönem geçireceğiz. Kozluk Gençlik Merkezi olarak bizler buna hazırız. Spor liselerine girmek için hazırlık yapmak isteyen öğrencilerimize de her türlü yardımı yapıyoruz. Salonumuzda şimdilik 42 öğrencimiz spor okullarına hazırlanıyor. Yeni katılım sağlamak isteyen öğrencileri de kabul ediyoruz. TYT ve AYT sınavlarının ardından üniversitelerin BESYO bölümlerine girmek isteyen öğrencilere de ücretsiz kurslar vereceğiz. Amacımız ilçemizde sporu yaygınlaştırmak ve geliştirmektir. Bütün Kozluklu çocuklarımızı ve gençlerimizi merkezimize bekliyoruz" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Batman, Kozluk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kozluk'ta gençler, spor kurslarına yöneldi - Son Dakika

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