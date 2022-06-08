Krikette milli takım kuruldu - Son Dakika
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Krikette milli takım kuruldu

08.06.2022 11:04
Krikette milli takım kuruldu

Krikette milli takım kuruldu.

Krikette milli takım kuruldu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk kez kurulan ve ICC Erkekler T20 Dünya Kupası Avrupa Alt Bölge Elemeleri A'ya katılacak Büyük Erkek Kriket Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Finlandiya'da 9-20 Temmuz tarihlerinde organize edilecek elemelerde mücadele edecek milli takımda şu isimler yer aldı:

Batuhan Cem Şahin, Hasan Çakır, Erol Ekiz, Tunahan Ulutuna, Emin Kuyumcu, Mohammad İlyas Atahullah, Mohammad İsmael Atahullah, Ali Türkmen, İsmet Türkmen, Mecik Öztürk, Romeo Nath, İshak Eleç, Beşir Kargın, Shamsullah Ehsan, Gökhan Göktuğ Alta, Tunahan Turan, Çağrı Bayrakatar, Zafer Durmaz, Deniz Mutu, Murat İpek, Eren Işkırık.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Krikette milli takım kuruldu - Son Dakika

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