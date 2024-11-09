Kristoffersson'dan 7. Şampiyonluk

Spor

2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenen 9. ayağındaki eleme yarışları sonucunda İsveçli Johan Kristoffersson, şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen şampiyonanın 9. ayağında eleme yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

KMS-HORSE Powertrain takımından pilotlar klasmanı lideri Johan Kristoffersson, mücadele ettiği serilerde ilk eleme yarışını ikincilikle, ikinci eleme yarışını ise ilk sırada bitirdi.

Böylece klasmanda en yakın rakibi İsveçli Kevin Hansen (Hansen World RX) ile arasındaki farkı 52 puana çıkaran Red Bull sporcusu Kristoffersson, bugünkü yarı final ve final ile yarınki son etap yarışları öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Kristoffersson 7. kez şampiyon

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu Johan Kristoffersson, organizasyondaki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Kristoffersson, üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti.

İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.