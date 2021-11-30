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Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı - Son Dakika

Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı

30.11.2021 10:34
Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun U14, U16 ve U18 yaş altı Turkcell Bölgesel Karmaları Kros Ligi 1. Kademe bölge yarışları Van'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun U14, U16 ve U18 yaş altı Turkcell Bölgesel Karmaları Kros Ligi 1. Kademe bölge yarışları Van'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale Atatürk Kültür Parkında yapılan yarışlara Mardin, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Elazığ ve Bingöl'den 360 sporcu katıldı.

İl Müdürü Nevzat İnanç, Van'da yapılan yarışlara katılan 10 ilden 360 sporcunun başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Vanlı sporcuların iyi dereceler elde ettiğini belirten İnanç, "İl Müdürlüğümüzün atletizm takımı sporcuları ferdi olarak başarılı sonuçlar aldı. Tüm sporcularımızı, antrenör ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. 30 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda başarılar diliyorum." dedi.

Atletizm Van İl Temsilcisi Enver Acar ise antrenör, hakem ve sporcuları Van'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.???????

Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı
Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı

Atletizm, Hisarcık, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bölgesel Kros Ligi yarışları Van'da yapıldı - Son Dakika Spor


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