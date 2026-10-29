Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu - Son Dakika
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Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu

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Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu
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Bayburt’ta düzenlenen ’Okul Sporları Kros İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı.

Bayburt'ta düzenlenen 'Okul Sporları Kros İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçükler, yıldızlar ve gençler A kız kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda okullar arasındaki sıralamalar belli oldu.

Küçükler kız kategorisinde birincilik kupasını Fatih Ortaokulu kazanırken, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu ikincilik elde etti. Küçükler erkeklerde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu zirveye çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu üçüncü sıraya yerleşti.

Yıldız kızlarda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırayı aldı. Yıldız erkeklerde de Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazanırken, Fatih Ortaokulu ikincilik, Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.

Gençler A kız kategorisinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi birincilik elde ederken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yarışları ikinci sırada tamamladı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi.

Kaynak: İHA
BayburtSporSon Dakika

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