KSBÜ, voleybol turnuvasında üçüncülük kupasını aldı

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamu kurumları arası voleybol turnuvasında, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna karşı 3-1 kazanarak üçüncülük kupasını aldı.

Maç sonunda Kütahya Yeni Spor Salonunda ödül töreni gerçekleşti. KSBÜ voleybol takımı oyuncuları ve antrenörüne ayrıca performanslarından dolayı ödül takdim edildi. Buna göre turnuvanın "Onur Ödülü" Genel Sekreter Kutlu Önal'a, "En Değerli Oyuncu Ödülü" Mustafa Çelik'e, "En İyi Pasör Ödülü" Yaşar Gül'e ve "En İyi Antrenör Ödülü" Semih Çelik'e verildi. - KÜTAHYA