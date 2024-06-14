KSBÜ, voleybol turnuvasında üçüncülük kupasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

KSBÜ, voleybol turnuvasında üçüncülük kupasını aldı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamu kurumları arası voleybol turnuvasında, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna karşı 3-1 kazanarak üçüncülük kupasını aldı. Maç sonunda Kütahya Yeni Spor Salonunda ödül töreni gerçekleşti. KSBÜ voleybol takımı oyuncuları ve antrenörüne ayrıca performanslarından dolayı ödül takdim edildi. Buna göre turnuvanın 'Onur Ödülü' Genel Sekreter Kutlu Önal'a, 'En Değerli Oyuncu Ödülü' Mustafa Çelik'e, 'En İyi Pasör Ödülü' Yaşar Gül'e ve 'En İyi Antrenör Ödülü' Semih Çelik'e verildi.

14.06.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamu kurumları arası voleybol turnuvasında, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna karşı 3-1 kazanarak üçüncülük kupasını aldı.

Maç sonunda Kütahya Yeni Spor Salonunda ödül töreni gerçekleşti. KSBÜ voleybol takımı oyuncuları ve antrenörüne ayrıca performanslarından dolayı ödül takdim edildi. Buna göre turnuvanın "Onur Ödülü" Genel Sekreter Kutlu Önal'a, "En Değerli Oyuncu Ödülü" Mustafa Çelik'e, "En İyi Pasör Ödülü" Yaşar Gül'e ve "En İyi Antrenör Ödülü" Semih Çelik'e verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mustafa Çelik, Semih Çelik, Yaşar Gül, Gençlik, Kütahya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor KSBÜ, voleybol turnuvasında üçüncülük kupasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: KSBÜ, voleybol turnuvasında üçüncülük kupasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement